В очікуванні російського наступу: де можливий наступний удар - аналіз ISW

Про ситуацію на фронті та навколо Вугледара розповіли аналітики з Інституту вивчення війни (ISW). Вони посилаються на інсайдерів із Кремля, які попереджають про новий наступ країни-агресорки, який може розпочатися у лютому чи березні.

Навіщо Росії новий наступ

З журналістами спілкувалися російські чиновники та радники Кремля. Також наявними даними поділилися інші обізнані особи. Всі вони зазначили, що путін прагне провести новий великий наступ. На думку диктатора, толерантність Росії до прийняття причинно-наслідкових зв'язків дозволить виграти війну у довгостроковій перспективі. І це незважаючи на те, що вона зазнає поразки весь цей час.

За прогнозами укладачів звіту, окупанти протягом наступних шести місяців можуть здійснити рішучу стратегічну дію.. Швидше за все це ми спостерігатимемо в Луганській області. Насамперед спрямованою активність ворога буде спрямована на відновлення ініціативи. Більше того, окупанти прагнутимуть довести до кінця низку операційних успіхів в Україні.

В Інституті зазначають, що вирішальною стратегічною дією на Луганщині може бути або великий наступ, або російська оборонна операція, яка має протистояти українському контрнаступу.

Слід очікувати масштабного наступу на Вугледар

Аналітики також згадали нещодавні обмежені російські наземні атаки у Запоріжжі.. За словами упорядників звіту, ворог може це робити, щоб розосередити українські сили, а також створити умови для наступу на Луганськ.

Так, з Білорусі до Луганської області ворог передислокує частини 2 мотострілецької дивізії. Це свідчить, що ворог таки планує сильний наступ. Щоправда, воно може бути як на Луганську область, так і на той самий Вугледар, що на Донеччині.

Аналітики припускають, що новий наступ навряд чи буде на Півночі України. Укладачі звіту зазначають, що наразі не спостерігається формування ударних угруповань у Білорусі. Країну ворог скоріше використовує для тренування своїх бійців, а також для їхньої ротації.

Щоправда, дедалі частіше воїнкори з Росії апелюють до повторної атаки на Київ.. Водночас, вони припускають, що найбільш імовірною метою нового наступу стане саме Схід України. На жаль, можлива повторна атака на Харківщину.