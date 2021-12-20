У відповідь на нові санкції Москва відкликала свого посла з США

11:10 18 березень Київ, Україна

Санкційний тиск Вашингтона на Москву посилюється. Так, 17 березня США ввели ембарго на торгівлю зброєю з Росією. Крім того, американський Мінторг розширив експортні обмеження щодо Росії через справу опозиціонера Олексія Навального.

У відповідь на нові санкції Міністерство закордонних справ РФ викликало посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій. Про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС.

Як відзначили в Москві, консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити і куди рухатися" в контексті відносин між Росією і США.

"Для нас головне - визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, що знаходяться у важкому стані та заведені Вашингтоном в останні роки в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їхньої необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, 17 березня США ввели ембарго на торгівлю зброєю з Росією. Також стало відомо, що американський Мінторг розширив експортні обмеження щодо Росії через справу опозиціонера Олексія Навального.