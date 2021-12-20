У відповідь на нові санкції Москва відкликала свого посла з США

Санкційний тиск Вашингтона на Москву посилюється. Так, 17 березня США ввели ембарго на торгівлю зброєю з Росією. Крім того, американський Мінторг розширив експортні обмеження щодо Росії через справу опозиціонера Олексія Навального.
У відповідь на нові санкції Міністерство закордонних справ РФ викликало посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій. Про це йдеться в заяві на сайті російського МЗС.
Як відзначили в Москві, консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, "що робити і куди рухатися" в контексті відносин між Росією і США.
Нагадаємо, 17 березня США ввели ембарго на торгівлю зброєю з Росією. Також стало відомо, що американський Мінторг розширив експортні обмеження щодо Росії через справу опозиціонера Олексія Навального.
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