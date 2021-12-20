Україна має право почати процедуру екстрадиції Януковича
16:53 25 березень Київ, Україна
Суд залишив в силі заочний арешт колишнього президента України Віктора Януковича
у справі про захоплення державної влади, тепер Генпрокуратура хоче екстрадувати Януковича в Україну.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у четвер, 25 березня.
"Зараз сторона звинувачення має право почати щодо підозрюваного процедуру екстрадиції і звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
За версією слідства, у вересні-жовтні 2010 року на той час президент Янукович вчинив дії, спрямовані на "незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень".
"Ці владні повноваження належали до повноважень законодавчої і виконавчої влади, внаслідок повернення у неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, в яку законом України "Про внесення змін до Конституції України "від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни", - додали в Генпрокуратурі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі