Україна має право почати процедуру екстрадиції Януковича

16:53 25 березень Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у четвер, 25 березня. Суд залишив в силі заочний арешт колишнього президента України Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади, тепер Генпрокуратура хоче екстрадувати Януковича в Україну.Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у четвер, 25 березня.

"Зараз сторона звинувачення має право почати щодо підозрюваного процедуру екстрадиції і звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, у вересні-жовтні 2010 року на той час президент Янукович вчинив дії, спрямовані на "незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень".