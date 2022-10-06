В окремих населених пунктах росії мобілізували майже всіх чоловіків - Генштаб

19:28 06 жовтня Київ, Україна

Часткова мобілізація, оголошена російським президентом володимиром путіним, призводить до відправки в армію майже всіх чоловіків окремих населених пунктів віддалених районів росії, в той самий час торкаючись жителів москви значно меншою мірою.



Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

"За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом російської федерації, фактично "поглинає" невеликі населені пункти віддалених регіонів росії. Призов відбувається методом облав, практично все чоловіче населення призовного віку насильно доставляють до військкоматів.. Разом з тим, у москві і на половину не виконано плану мобілізації, який становить по районах менше 0,2 відсотка населення", - йдеться в повідомленні.

При цьому російські збройні формування використовують тактику випаленої землі України.

"Так, під час чергового хаотичного відступу ворог скоїв підрив дамби, що призвело до підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, що особливо містять історію окупації. У Сватовому вже заміновано основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території", - розповіли у ГШ.

Ситуація на фронтах

У Генштабі зазначили, що росія намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. При цьому російські збройні формування здійснюють перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямах.

"Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", — йдеться у повідомленні.

При цьому залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Зокрема, протягом доби росіяни завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, а також здійснили понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

"Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення понад 25 населених пунктів. Серед інших це – Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка", - зазначили військові.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. В інших напрямках російські війська вели обстріл:

на Сіверському напрямку - із ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна та Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця та Фотовиж Сумської області;

- із ствольної артилерії, населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна та Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця та Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілка, Ненудне, Гатище та Ольховатка;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілка, Ненудне, Гатище та Ольховатка; на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам'яне;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам'яне; на Бахмутському напрямку - з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яківлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Зайцеве;

- з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яківлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк і Зайцеве; на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. При цьому від російських обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів – зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя;

наступальних дій противник не проводив. При цьому від російських обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів – зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них — Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили російські атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яківлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Перемога, Водяне та Любомировка.



Також Генштаб повідомив, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по російських позиціях.

"Підтверджено ураження одного опорного пункту, 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 5 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БПЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6", - зазначили військові.

Крім того, українські ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 боєкомплекти та 6 засобів артилерії росії.