В ОРДЛО розпочато четверту хвилю мобілізації, - ГУР МОУ.
Окупаційна адміністрація ОРДЛО розпочала чергову, четверту хвилю мобілізації.
Цього разу вони мобілізують осіб, які взагалі не підлягають призову, таких як співробітники "стратегічних підприємств" та люди з інвалідністю віком від 18 до 65 років.
Бойовики ходять квартирами і навіть зупиняють автомобілі, щоб вручити повістку.
Цього разу вони мобілізують осіб, які взагалі не підлягають призову, таких як співробітники "стратегічних підприємств" та люди з інвалідністю віком від 18 до 65 років.
Бойовики ходять квартирами і навіть зупиняють автомобілі, щоб вручити повістку.
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