12:05 10 квітня Київ, Україна

В ОРДЛО розпочато четверту хвилю мобілізації, - ГУР МОУ.

Окупаційна адміністрація ОРДЛО розпочала чергову, четверту хвилю мобілізації.



Цього разу вони мобілізують осіб, які взагалі не підлягають призову, таких як співробітники "стратегічних підприємств" та люди з інвалідністю віком від 18 до 65 років.



Бойовики ходять квартирами і навіть зупиняють автомобілі, щоб вручити повістку.