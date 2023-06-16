В ОПУ відбулася зустріч із військово-політичним керівництвом Нідерландів

09:22 29 травня Київ, Україна

В Офісі Президента відбулася онлайн-зустріч з найвищим військово-політичним керівництвом Нідерландів, на якій основною темою обговорення стало зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"За дорученням президента України та з метою координації виконання домовленостей, досягнутих Володимиром Зеленським під час його візиту до Королівства Нідерланди, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак разом з іншими представниками Офісу та уряду провів планову зустріч у форматі відеоконференції з делегацією Нідерландів на чолі із радником прем’єр-міністра цієї країни з питань зовнішньої політики та оборони Джеффрі ван Левеном", - йдеться у повідомленні.

З української сторони у зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Президента Роман Машовець, Ігор Жовква, Андрій Сибіга, заступник міністра закордонних справ Євген Перебійніс, перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступник міністра оборони Олександр Поліщук, заступник міністра зі стратегічних галузей промисловості України Сергій Боєв та інші посадові особи. Головною темою розмови було посилення оборонних можливостей України.



Андрій Єрмак від імені президента подякував Нідерландам за солідарність та допомогу з перших днів повномасштабної агресії росії.

"Цінуємо вашу дієву, активну, вкрай вагому підтримку України. Підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ми ніколи цього не забудемо", – сказав він.

Єрмак також відзначив лідерство Нідерландів у створенні авіаційної коаліції, сформованої завдяки рішенням, ухваленим під час візиту президента Володимира Зеленського на саміт G7 у японській Хіросімі, а також на готовність до імплементації запропонованої Україною формули миру.



Також Офіс Президента провів для делегації Нідерландів безпековий брифінг.

"Радник прем'єр-міністра Нідерландів і його колеги були докладно проінформовані про поточні виклики, що стоять перед Україною через вторгнення росії, актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, ракетні атаки росії, що продовжуються, на цивільну інфраструктуру та українських громадян", — наголошується в повідомленні.

Крім того, нідерландській стороні розповіли про потреби Сил оборони України для протистояння російській агресії та майбутніх кроків щодо деокупації українських територій. Особливу увагу було приділено обговоренню шляхів прискорення постачання оборонної допомоги та пріоритетності у потребах української армії.