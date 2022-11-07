У ОП розповіли, у чому полягатиме перемога України над росією

09:52 05 листопада Київ, Україна

Україна має чітке бачення того, що вважати своєю перемогою у російсько-українській війні, його поділяють і партнери, у тому числі США. Про це у п'ятницю, 4 листопада, заявив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак на спільній пресконференції з радником із національної безпеки США Джейком Салліваном, відповідаючи на запитання Європейської правди.

Єрмак зазначив, що Україна вже обговорила із партнерами, що вона вважає перемогою. За словами глави ОП, Київ наполягає, щоб цей план містив повну деокупацію всіх територій України (тобто, включаючи Донбас та Крим), виплату репарації росією та міжнародні гарантії, які не дозволять росії напасти знову.

"Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей із полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, яких вимагає Україна, щоб це ніколи не могло повторитись у майбутньому", - заявив Єрмак.

Глава ОП особливо наголосив, що це бачення погоджено зі Сполученими Штатами, представник яких, Джейк Салліван, був присутній на зустрічі.

"Наше розуміння перемоги повністю збігається з розумінням наших партнерів, це найголовніше", - заявив він. - У нас немає жодних розбіжностей".

Єрмак додав, що головні партнери України – США, Британія, Німеччина, Франція – говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги.

Як повідомлялося, у п'ятницю Україну відвідав радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван.