В ОП розповіли про можливі дострокові вибори до ВР

10:09 13 липень Київ, Україна

Відразу після демаршу, влаштованого "Слугою народу" під час голосування за програму дій уряду в політичних колах з'явилися чутки про можливих дострокових виборів Верховної Ради. Радник глави ОП Михайло Подоляк в коментарі виданню зазначив, що не бачить причин для дострокового припинення повноважень парламенту, вважаючи його "явно працездатним".

"Так, голосування зараз проходять куди складніше, ніж 4-5 місяців назад. Але це ж нормально. А ось наступний склад парламенту цілком може виявитися куди більш конфліктним, мелкофрагментірованним і шантажним. Так чи інакше, базових політичних передумов для розпуску прямо зараз немає. Але це не скасовує ідеї про те, щоб більш жорстко дисциплінувати депутатський корпус ", - сказав Подоляк.

Він також уточнив, що нічого поганого в тому, що деякі голосування проходять завдяки іншим фракціям, немає. За словами Подоляка, це свідчення того, що "в парламенті є конструктивні обговорення серед усього спектра політичних груп".

У нормальному парламенті адекватні ініціативи повинні підтримуватися різними політичними групами, "незалежно від їх ідеологій чи ситуативної політичної гри", вважає радник Єрмака.

"З іншого боку, в самій партії влади утворилися деякі групи, які іноді тяжіють до шантажних типу діалогу. З різних причин. Що, звичайно ж, неправильно. Проте поки немає ні найменших причин говорити про переформатування коаліції. Ситуативні спільні голосування - це одне. Нова коаліція - це вже щось зовсім інше, що вимагає переформатування того ж Кабінету міністрів і багато чого іншого. Навіщо? "- сказав Подоляк.

В "Слугу народу" також скептично оцінюють імовірність дострокових виборів парламенту. На одній з недавніх зустрічей на Банковій депутати запитали про плани президента розпустити Раду, говориться в матеріалі.

"Він сказав, що це нерозумно і те ж саме, що самим собі вистрілити в ногу", - сказав виданню один з присутніх під час цієї бесіди.

Нагадаємо! Народні депутати сьогодні збираються на позачергове засідання парламенту, де розглянуть, зокрема, постанову про проведення місцевих виборів.