В ОП розповіли про можливі дострокові вибори до ВР

Відразу після демаршу, влаштованого "Слугою народу" під час голосування за програму дій уряду в політичних колах з'явилися чутки про можливих дострокових виборів Верховної Ради. Радник глави ОП Михайло Подоляк в коментарі виданню зазначив, що не бачить причин для дострокового припинення повноважень парламенту, вважаючи його "явно працездатним".
Він також уточнив, що нічого поганого в тому, що деякі голосування проходять завдяки іншим фракціям, немає. За словами Подоляка, це свідчення того, що "в парламенті є конструктивні обговорення серед усього спектра політичних груп".
У нормальному парламенті адекватні ініціативи повинні підтримуватися різними політичними групами, "незалежно від їх ідеологій чи ситуативної політичної гри", вважає радник Єрмака.
В "Слугу народу" також скептично оцінюють імовірність дострокових виборів парламенту. На одній з недавніх зустрічей на Банковій депутати запитали про плани президента розпустити Раду, говориться в матеріалі.
"Він сказав, що це нерозумно і те ж саме, що самим собі вистрілити в ногу", - сказав виданню один з присутніх під час цієї бесіди.
Нагадаємо! Народні депутати сьогодні збираються на позачергове засідання парламенту, де розглянуть, зокрема, постанову про проведення місцевих виборів.
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