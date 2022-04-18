В ОП розповіли про можливий різдвяний локдаун

09:01 24 листопада Київ, Україна

Тимофій Милованов в студії однієї з українських телепередач озвучив можливість введення жорсткого локдауну в Україні під час різдвяних свят.



Він підкреслив, що на економіку чекають труднощі, якщо влада буде вводити певні обмеження. Однак, якщо ситуацію з коронавірусом відпустити, і люди масово почнуть хворіти, то це також негативно позначиться на економіці.



"Тому неправильно говорити, що це вибір між обмеженнями та економікою. Зараз варто ввести обмеження на три-чотири тижні, краще під час Різдва. Ті галузі, які постраждають, підтримати фінансово, стабілізувати ситуацію і далі дати економіці працювати", - зазначив Милованов.



Глава МОЗ України Максим Степанов зазначив, що головною умовою введення жорсткого карантину (локдауну) в Україні є колапс медичної системи, коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.