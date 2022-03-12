В ОП розповіли про трансформацію інституту уповноважених глави держави

19:09 15 червня Київ, Україна

У Володимира Зеленського з'явилися радники - уповноважені, в Офісі Президента пояснили, хто вони і чим займатимуться.

Про трансформацію



З метою розширення гуманітарних аспектів діяльності інституту уповноважених президента України прийнято рішення про трансформацію роботи за відповідними напрямами та розширення функціональних можливостей наявних посад. Замість звичних уповноважених тепер працюватимуть радники - уповноважені президента України. При цьому один із напрямів вирішено замінити, відзначили в ОП.



Радник - уповноважений з питань безбар'єрності



У Зеленського відзначили, що напрямок державної роботи щодо прав людей з інвалідністю істотно розширюється. У ньому буде працювати новий радник - уповноважений президента України з питань безбар'єрності. У сферу відповідальності цього радника - уповноваженого буде входити забезпечення здійснення президентом України конституційних повноважень щодо додержання конституційної норми про визнання в Україні людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю. Сучасне прочитання поняття безбар'єрності та дійсно безпечного доступного середовища, що передбачає врахування потреб усіх громадян, включаючи людей з інвалідністю, що має бути реалізовано в повному обсязі.



На посаду радника - уповноваженого президента України з питань безбар'єрності призначено Тетяну Ломакіну, голову громадської організації "Безбар'єрність".



Радник - уповноважений з прав дитини та дитячої реабілітації



Напрямок державної роботи з прав дітей поширюється на сферу дитячої реабілітації, що дуже актуально, зокрема, в умовах продовження збройної агресії проти України. Відповідні обов'язки виконуватиме радник - уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. На цю посаду призначено Дарину Герасимчук, виконавчу директорку громадської організації "Відчуй".



Радник - уповноважений з питань учасників бойових дій



Напрямок уповноваженого президента України з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком, який буде працювати в статусі радника - уповноваженого президента України з питань учасників бойових дій.



Радник - уповноважений з питань Фонду президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту



Відбулася заміна напрямку уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Тепер буде працювати радник - уповноважений президента України з питань Фонду президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту. Завдяки цій заміні вдасться активізувати виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини і прогрес суспільства. Цим радником - уповноваженим призначена Ольга Будник.