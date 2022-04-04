В ОП розповіли про результати візиту Зеленського в Литву

19:40 06 липня Київ, Україна

Президенти від України, Литви і ЄС провели тристоронні переговори у Вільнюсі. Особлива увага в переговорах була акцентована на темі окупації українських земель і майбутнього проведення Кримської платформи.

Про це у вівторок, 6 липня, повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Відзначається, що Зеленський наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.



Особливу увагу під час зустрічі було приділено обговоренню актуальної ситуації безпеки в регіоні, перш за все в контексті концентрації російських військ і озброєння, яка триває вздовж українського кордону, а також на тимчасово окупованих територіях України.

"Зеленський подякував Литві і керівництву Європейського Союзу за чітку позицію щодо неприйнятності відновлення діалогу ЄС - РФ на вищому рівні в умовах продовження агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський поінформував співрозмовників про хід підготовки до саміту інавгурації Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня 2021 в Києві. Він наголосив на важливості цього заходу для залучення уваги міжнародної спільноти до окупації АР Крим.



Крім того, Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем пріоритети двосторонньої взаємодії в контексті підготовки до 23 саміту Україна - ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року.



Він подякував за прийняття Радою Європейського Союзу проєкту Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС і висловив сподівання, що ця Угода буде підписана і почне застосовуватися найближчим часом.



Окрему увагу співрозмовники приділили ініціативі Асоційоване тріо, яку почали Україна, Грузія і Молдова. Зеленський подякував Шарлю Мішелю за готовність сприяти реалізації потенціалу співробітництва між ЄС та країнами, які уклали угоди про асоціацію.



Також Зеленський і Мішель погодили графік своїх подальших контактів.