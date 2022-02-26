В ОП розповіли, про що говорили Зеленський і Урсула фон дер Ляєн

17:53 27 травень Київ, Україна

У форматі телефонного діалогу президент України Володимир Зеленський і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підняли питання вакцинації, Кримської платформи і Донбасу.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Відзначається, що сторони обговорили зусилля України і ЄС в боротьбі з коронавірусом і його соціальні та економічні наслідки, реформи, які тривають в Україні, і співпрацю з метою подолання постійних дестабілізуючих дій Росії. У всіх цих сферах ЄС продовжує надавати Україні потужну підтримку.



Президенти домовилися про необхідність активізувати зусилля з надання Україні необхідної кількості вакцин, обговорили перспективи створення в ЄС механізму розподілу вакцин і позитивно оцінили роль програми COVAX, в роботу якої Євросоюз робить істотний внесок. Лідери також домовилися продовжувати співробітництво з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС.



Зеленський і фон дер Ляєн обмінялися думками про ситуацію на сході України і підтвердили прихильність повному виконанню Мінських домовленостей і "Нормандському формату", а також рішучу підтримку з боку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.



Євросоюз залишається повністю відданим своїй політиці невизнання незаконної окупації Криму і міста Севастополь Російською Федерацією. Лідери обговорили початок роботи Кримської платформи і домовилися про співпрацю в цьому форматі.



Співрозмовники відзначили спільні зобов'язання щодо зміцнення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС, а також привітали зусилля України, спрямовані на реалізацію її європейських прагнень, зокрема, шляхом постійного тісного співробітництва з метою зміцнення верховенства права і реформ.

"Протягом останніх місяців Україна досягла істотного прогресу на шляху реформ, незважаючи на дестабілізуючі дії Росії і серйозні економічні і соціальні наслідки пандемії COVID-19. Президенти погодилися, що такі реформи сприяють зміцненню стабільності нашої держави до цих викликів. Сторони відзначили прогрес у імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також висловили сподівання про початок консультацій щодо перегляду торговельної лібералізації в рамках поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) і перегляд досягнення цілей Угоди про асоціацію", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.

Сторони також привітали прогрес, досягнутий в контексті виконання умов другого траншу макрофінансової допомоги, зазначивши подальші кроки, які повинні бути здійснені, зокрема, в сфері судової реформи та боротьби з корупцією.



Співрозмовники підтвердили готовність якнайшвидше завершити технічні процедури з метою підписання Угоди про Спільний авіаційний простір. Вони високо оцінили співпрацю з підготовки Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA), вітали рекомендації попередньої оціночної місії і погодилися почати здійснення оцінки на місці, як тільки дозволить епідемічна ситуація.



Президенти також обговорили зацікавленість України в залученні до реалізації Європейського зеленого курсу і допомогу ЄС в зв'язку з цим, а також домовилися активізувати співпрацю з метою підтримки економічного відновлення і інвестицій.