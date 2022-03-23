В ОП розповіли, хто замінить Юлію Мендель

19:18 24 червня Київ, Україна

Новим спікером президента стане колишній ведучий новин на одному з українських телеканалів - Сергій Никифоров.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.



"Спікер - Сергій Никифоров. Зараз - деякі юридичні формальності. Трохи пізніше буде представлений пан Сергій...", - сказав Подоляк.



Сергій Никифоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна24", до цього він працював на каналі Euronews.



Нагадаємо, в квітні стало відомо, що прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель залишає цю посаду.