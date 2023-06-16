У ОП прокоментували події у Білгородській області росії
17:48 22 травня Київ, Україна
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк
заявив, що Україна з цікавістю стежить за подіями у Білгородській області росії. Водночас він наголосив, що Україна не є безпосереднім учасником цих подій.
Він нагадав, що єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.
"Україна з інтересом спостерігає за подіями у Білгородській області росії та вивчає ситуацію, втім, не має до неї безпосереднього відношення. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторгу, а підпільні партизанські загони складаються з громадян росії", - зазначив Подоляк.
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