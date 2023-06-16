У ОП прокоментували події у Білгородській області росії

17:48 22 травня Київ, Україна

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна з цікавістю стежить за подіями у Білгородській області росії. Водночас він наголосив, що Україна не є безпосереднім учасником цих подій.

Він нагадав, що єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.