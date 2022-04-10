В ОП з'явилася вакансія - керівник Державного управління справами. Оголошено конкурс

06:34 14 липня Київ, Україна

Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду керівника Державного управління справами. Розпорядження про це вже опубліковано на сайті президента.

Про це сказано на сайті глави держави.



Конкурс оголошений відповідно до частини другої статті 23 закону України "Про державну службу".



Посадовий оклад керівника Держуправління справами становитиме 49 140 гривень.



Розпорядження набирає чинності з дня опублікування.