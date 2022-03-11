В ОП озвучили всі п'ять запитань Зеленського

19:42 15 жовтень Київ, Україна

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розсекретив три питання Володимира Зеленського, що залишилися.



Наведений перелік питань виглядає так:



1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?



2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?



3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?



4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабіса в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?



5. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?", - пише НВ з посиланням на дані Подоляка.



Подоляк також додав, що "по п'ятому питанню ще тривають обговорення".