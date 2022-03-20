В ОП відреагували на заяву Путіна про «антиконституційний переворот» в Україні

07:23 23 червня Київ, Україна

Якби країна-агресор не намагалася контролювати Україну, то події 2013 року могли б розвиватися інакше.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк , коментуючи статтю, в якій Путін назвав події часів Революції Гідності «антиконституційним переворотом», організованим США при схваленні Європи.

"Було б наївним очікувати від керівництва РФ визнання, що кожен народ має право на повноцінний протест проти антидержавних дій тих, хто займає вищі державні посади. Але факти дуже чіткі. І безперечні. Пан Янукович в 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву... Якби Кремль не намагався контролювати Україну та інші сусідні держави і не виставляв ультиматумів, події 2013 могли б розвиватися інакше", - заявив Подоляк.

Подоляк заявив, що Янукович зламав євроінтеграційну мрію українців через ультиматум від Росії в стилі "або-або" - або Захід, або Росія.



Хоча у Зеленського і вважають, що події в 2013 могли б розвиватися інакше, якби Кремль не втручався, проте зараз це вже немає сенсу обговорювати, оскільки суспільство зробило свій вибір.



Радник Єрмака додав, що немає такої сили, яка могла б нав'язати Європі помилкові трактування захоплення Криму і розпалювання війни на Донбасі.