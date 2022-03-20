В ОП відреагували на заяву Путіна про «антиконституційний переворот» в Україні

Якби країна-агресор не намагалася контролювати Україну, то події 2013 року могли б розвиватися інакше.
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи статтю, в якій Путін назвав події часів Революції Гідності «антиконституційним переворотом», організованим США при схваленні Європи.
Подоляк заявив, що Янукович зламав євроінтеграційну мрію українців через ультиматум від Росії в стилі "або-або" - або Захід, або Росія.
Хоча у Зеленського і вважають, що події в 2013 могли б розвиватися інакше, якби Кремль не втручався, проте зараз це вже немає сенсу обговорювати, оскільки суспільство зробило свій вибір.
Радник Єрмака додав, що немає такої сили, яка могла б нав'язати Європі помилкові трактування захоплення Криму і розпалювання війни на Донбасі.
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