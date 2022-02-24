В ОП відреагували на пожежі в Луганській області та наполягли на збільшенні витрат на ДСНС

Офіс президента висловив подяку рятувальникам, військовим і всім, хто залучений до приборкання пожеж на Луганщині та порятунку людей. Там відзначили, що за минулу добу в регіоні зафіксовано більше сотні осередків вогню. Через сильний поривчастий вітер пожежі швидко поширювалися. Уже вдалося загасити десятки осередків загоряння. Станом на цей момент сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає.
В ОП вимагають чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню. Там взяли до відома повідомлення генпрокурорки Ірини Венедиктової щодо кримінальних виробництв, розпочатих за фактом пожеж. "Враховуємо також інформацію про провокаційні обстріли, які могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли стати причиною частини цих пожеж в таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - додається в заяві.
Також в Офісі президента звернули увагу уряду на необхідність швидко надати допомогу всім постраждалим від пожеж: "Це повинно бути зроблено без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі".
Крім цього, в заяві звернулися до нардепів і закликали врахувати при затвердженні проєкту держбюджету на 2021 рік потреби в збільшенні витрат на сектор оборони та безпеки держави, зокрема ДСНС.
Нагадаємо, вдень 30 вересня в Луганській області виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка с. Муратове, с. Капітанове Новоайдарського району, а також між с. Половинкине і с. Байдівка Старобільського району. В результаті пожеж загинуло вже п'ятеро людей.
В ОП вимагають чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню. Там взяли до відома повідомлення генпрокурорки Ірини Венедиктової щодо кримінальних виробництв, розпочатих за фактом пожеж. "Враховуємо також інформацію про провокаційні обстріли, які могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли стати причиною частини цих пожеж в таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування", - додається в заяві.
Також в Офісі президента звернули увагу уряду на необхідність швидко надати допомогу всім постраждалим від пожеж: "Це повинно бути зроблено без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі".
Крім цього, в заяві звернулися до нардепів і закликали врахувати при затвердженні проєкту держбюджету на 2021 рік потреби в збільшенні витрат на сектор оборони та безпеки держави, зокрема ДСНС.
Нагадаємо, вдень 30 вересня в Луганській області виникло загоряння сухої трави та лісової підстилки поблизу с. Трьохізбенка, с. Кряківка с. Муратове, с. Капітанове Новоайдарського району, а також між с. Половинкине і с. Байдівка Старобільського району. В результаті пожеж загинуло вже п'ятеро людей.
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