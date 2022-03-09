В ОП пояснили необхідність проведення всенародного опитування в день виборів

15:46 13 жовтень Київ, Україна

Володимир Зеленський повідомив про проведення всенародного опитування 25 жовтня, в Офісі Президента підкреслили, що таке опитування не матиме юридичних наслідків.

"Потреба в цій формі безпосередньої демократії обумовлена тим, що зміст політики в державі повинен визначати народ, а не тільки ті, хто має достатньо медійного впливу і грошей, щоб маніпулювати в своїх особистих інтересах враженням про громадську думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті питання, які ніхто і ніколи не хотів ставити безпосередньо своїм співгромадянам в нашій країні", - йдеться в повідомленні ОП.

В Офісі президента впевнені, що не тільки референдуми можуть використовуватися як засіб безпосереднього впливу громадян на утримання державної політики.

"Опитування - інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення. Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що дійсно важливо для суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити громадську думку без її коригування різними заангажованими "експертами" і політиками з більш ніж 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто, держава задає прямі запитання суспільству і отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює справжня демократія", - пояснили в пресслужбі ОП.

Там нагадали, що серед ключових пріоритетів президента Зеленського, які були анонсовані ще в 2019 році з метою суттєво переформатувати принципи політичного устрою України, окремо було бажання дати набагато більше можливостей саме суспільству вирішувати, як розвиватися державі.

"Тобто відкрити в Україні двері для справжньої демократії. Коли суспільство самостійно визначає свої базові очікування і отримує прямі інструменти для втілення цих очікувань в повсякденне життя. Саме для цього в парламенті розробляється пакет законів про народовладдя, і ключовий з них - про всеукраїнський референдум - вже на шляху до прийняття депутатами", - відзначили в Офісі Президента.

В Офісі Президента вказали, що однією з "неприємних і очевидно недемократичних особливостей" політичного життя в Україні протягом кількох десятиліть була відособленість змісту політики від очікувань громадян.