В ООН заявили про необхідність проведення в Україні перепису населення

Українському уряду в терміновому порядку потрібно організувати перепис населення, який в останній раз проводився в Україні 20 років тому.
Про це заявила координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка зараз проходить у Вільнюсі.
Координаторка ООН звернула увагу, що в цьому контексті надійні, вичерпні дані важливі як передумова для прийняття рішень.
Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році.
Також уряд запропонував проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років.
Також уряд запропонував проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років.
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