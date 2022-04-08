В ООН заявили про необхідність проведення в Україні перепису населення

18:31 08 липня Київ, Україна

Українському уряду в терміновому порядку потрібно організувати перепис населення, який в останній раз проводився в Україні 20 років тому.

Про це заявила координаторка системи ООН в Україні з гуманітарних питань Оснат Лубрані на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка зараз проходить у Вільнюсі.

"Я хочу нагадати нам, що одним з викликів залишається те, що останній перепис населення Україна проводила в 2001 році. Вона пропустила серію переписів по всьому світу в 2010 році. Тому ми вважаємо, що це дуже важливо, тому що зараз ми не знаємо, який знаменник для розміру населення", - зазначила Лубрані.

Координаторка ООН звернула увагу, що в цьому контексті надійні, вичерпні дані важливі як передумова для прийняття рішень.

"В останній раз це було 48 мільйонів, зараз населення оцінюється в 41,6. Але мати перепис, проведений замість старого, важливо. Відповідно, дуже важливо, щоб кожен був включений. Коли ви проводите перепис, ви забезпечуєте надання соціально-економічних послуг", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Кабмін вирішив провести Всеукраїнський перепис населення в 2023 році.



Також уряд запропонував проводити перепис населення не рідше одного разу на 10 років.