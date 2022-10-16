В ООН заявили, що зґвалтування – це військова стратегія росії

Російські військові в Україні часто займаються сексуальним насильством, і це є частиною "військової стратегії" росії. Про це заявила спеціальна представниця Генерального секретаря ООН із питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен, повідомляє Голос Америки.
Так, відповідаючи на запитання, чи використовується зґвалтування як зброя під час війни в Україні, Паттен зазначила:
За її словами, згідно з зібраними показаннями, вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Жертвами є здебільшого жінки та дівчатка, проте загарбники також ґвалтують чоловіків та хлопчиків.
Наприкінці вересня в ООН оприлюднили звіт, де йшлося про підтвердження "більш ніж сотні випадків" зґвалтувань або сексуальних насильств в Україні з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому цього року.
Раніше у соцмережах повідомляли, що "кадирівці" зґвалтували мобілізованих чоловіків у "ДНР".
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