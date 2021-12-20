В ООН розкритикували законопроєкт про СБУ

15:52 19 листопад Київ, Україна





Повідомлення з критикою розмістили на сторінці ООН у Фейсбуці.



Зокрема, законопроєкт: ООН розкритикували останню версію проєкту закону про Службу безпеки України (СБУ) , оприлюднену 18 жовтня, через те, що вона, як і раніше, не передбачає достатніх гарантій для запобігання зловживанням владними повноваженнями з боку відомства.Повідомлення з критикою розмістили на сторінці ООН у Фейсбуці.Зокрема, законопроєкт:

прямо не забороняє СБУ мати власні місця утримання під вартою та утримувати затриманих у місцях, відмінних від зазначених у законі "Про попереднє ув'язнення";

надає працівникам служби широкий доступ до інформації та персональних даних в умовах обмеженого зовнішнього контролю;

дозволяє відкласти повну передачу слідчих функцій іншим правоохоронним органам до 2025 року залежно від ухвалення відповідного законодавства.

В ООН нагадали, що у доповідях організації наводяться численні приклади неповаги та порушення прав людини з боку СБУ у контексті збройного конфлікту. Також задокументовано переважну безкарність за порушення, які, ймовірно, вчинили співробітники СБУ.

"Ми закликаємо продовжити роботу над законопроєктом, щоб вирішити ці та інші проблеми, на які вказують українські правозахисні громадські організації", - йдеться у тексті повідомлення.

Також в ООН стурбовані анонсованим наміром української влади використати спрощену процедуру розгляду законопроєкту у другому читанні без повного його обговорення, що суперечить ідеї громадського контролю над СБУ.



Раніше про те, що законопроєкт про реформування СБУ, якщо його ухвалять у нинішньому вигляді, надасть спецслужбі широкі повноваження без суттєвих гарантій зловживання цими повноваженнями, попереджали експерти Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).



Нагадаємо, у січні 2021 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт 3196-д "Про Службу безпеки України" та призначила документ до другого та останнього читання на початку червня. Через критику українських та міжнародних правозахисників розгляд неодноразово переносився. Відомо, що голосування щодо проєкту закону нардепи запланували на парламентський тиждень 12-16.11.2021 року.



Проєкт зазнав численних переглядів між першим та другим читаннями, але, на думку українських та міжнародних правозахисних груп, все одно містить положення, які надають СБУ надто широке коло повноважень: нагляд, право на контроль за в'їздом та затримання громадян без відповідних гарантій прав людини, стверджують правозахисники



Українські правозахисники неодноразово критикували законопроєкт, називаючи СБУ "основним порушником прав людини".