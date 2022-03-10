В ООН закликали росіян припинити кровопролиття

В ООН були шоковані нападом на дитячу лікарню в Маріуполі та закликали припинити це безглузде насильство.
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) відреагували на страшний злочин російських окупантів, які скинули бомбу на дитячу лікарню з пологовим відділенням в українському місті Маріуполь. Там закликали росіян припинити кровопролиття.
Таку заяву опублікував на своїй сторінці у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у середу, 9 березня. Він сказав, що мирне населення найбільше страждає у війні, яка не має до них жодного стосунку.
Таку заяву опублікував на своїй сторінці у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у середу, 9 березня. Він сказав, що мирне населення найбільше страждає у війні, яка не має до них жодного стосунку.
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