В ООН відреагували на російські "референдуми"

11:59 28 вересня Київ, Україна

Псевдореферендуми на окупованих територіях України є незаконними відповідно до міжнародного права та не виражають волю народу.



За словами заступниці глави За словами заступниці глави ООН Розмарі Дікарло, окупаційна влада Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей запитувала українців, чи схвалюють вони приєднання своїх регіонів до росії. Голосування при цьому проводилося не лише на виборчих дільницях, а й за допомогою поквартирного обходу у супроводі озброєних людей.

"Односторонні дії, спрямовані на те, щоб надати видимість легітимності спробі однієї держави приєднати силою території іншої держави, виставляючи це як волевиявлення народу, не можуть розглядатися як законні з міжнародного права", - сказала Дікарло.

ООН віддана територіальній цілісності, єдності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів країни, наголосила Дікарло. Вона також нагадала, що росія зобов'язана відповідно до міжнародного права поважати закони України під час окупації її територій.

"Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдуму", - прокоментував ситуацію президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ визнає Статут ООН, основні засади співіснування народів і продовжуватиме діяти, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі.