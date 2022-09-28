В ООН відреагували на російські "референдуми"

Псевдореферендуми на окупованих територіях України є незаконними відповідно до міжнародного права та не виражають волю народу.
За словами заступниці глави ООН Розмарі Дікарло, окупаційна влада Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей запитувала українців, чи схвалюють вони приєднання своїх регіонів до росії. Голосування при цьому проводилося не лише на виборчих дільницях, а й за допомогою поквартирного обходу у супроводі озброєних людей.
ООН віддана територіальній цілісності, єдності та суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів країни, наголосила Дікарло. Вона також нагадала, що росія зобов'язана відповідно до міжнародного права поважати закони України під час окупації її територій.
За його словами, Київ визнає Статут ООН, основні засади співіснування народів і продовжуватиме діяти, щоб захистити нормальне життя в Україні, Європі та світі.
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