В ООН назвали кількість загиблих у війні українців

З 24 лютого 2022 року, коли Росія почала вторгнення в Україну, до 24:00 16 березня 2022 року втрати серед цивільних становили 2032 особи (у зведенні доба раніше – 1900), у тому числі 780 загиблих (726). Про це повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини.
«УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження», – наголошується у документі.
Це стосується, наприклад, Волновахи та Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєверодонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.
«Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться у повідомленні.
За підтвердженими даними ООН, загинули 146 чоловіків, 111 жінок, 15 хлопчиків і 7 дівчаток, тоді як стать 36 дітей і 465 дорослих поки не вдалося встановити.
Серед 1252 поранених 17 дівчаток та 7 хлопчиків, а також 44 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.
У зведенні йдеться, що, за даними Офісу Генерального прокурора України, станом на 9:00 17 березня загинуло 108 дітей та поранено понад 120.
«УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження», – наголошується у документі.
Це стосується, наприклад, Волновахи та Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєверодонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.
«Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться у повідомленні.
За підтвердженими даними ООН, загинули 146 чоловіків, 111 жінок, 15 хлопчиків і 7 дівчаток, тоді як стать 36 дітей і 465 дорослих поки не вдалося встановити.
Серед 1252 поранених 17 дівчаток та 7 хлопчиків, а також 44 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.
У зведенні йдеться, що, за даними Офісу Генерального прокурора України, станом на 9:00 17 березня загинуло 108 дітей та поранено понад 120.
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