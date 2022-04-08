В ООН назвали кількість загиблих мирних жителів України

З початку війни в Україні загинули 1480 мирних жителів, поранено 2195 людей. Йдеться лише про підтверджені випадки, фактична кількість може бути більшою.
Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).
Серед убитих: 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина та 815 дорослих, стать яких поки що не з'ясовано.
Серед поранених: 253 чоловіки, 194 жінки, 43 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 100 дітей та 1 565 дорослих, стать яких невідома.
УВКПЛ зазначає, що більшість смертей та поранень сталося внаслідок застосування боєприпасів та вибухових речовин з великою площею ураження. Це, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де точилися бої, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи, Ізюма, Попасної та Бородянки.
Серед убитих: 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина та 815 дорослих, стать яких поки що не з'ясовано.
Серед поранених: 253 чоловіки, 194 жінки, 43 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 100 дітей та 1 565 дорослих, стать яких невідома.
УВКПЛ зазначає, що більшість смертей та поранень сталося внаслідок застосування боєприпасів та вибухових речовин з великою площею ураження. Це, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де точилися бої, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи, Ізюма, Попасної та Бородянки.
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