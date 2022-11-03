У жовтні протягом дня армія росії втрачала таку кількість техніки, якої вистачило б на батальйон - британська розвідка

Війська росії в жовтні втрачали 40 одиниць бронетехніки на день, а це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону*. Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що російські солдати, які служать в Україні, розчаровані тим, що вони змушені служити на старих бойових машинах піхоти, які вони описують як "алюмінієві банки".
Зазначається, що російські солдати, які служать в Україні, розчаровані тим, що вони змушені служити на старих бойових машинах піхоти, які вони описують як "алюмінієві банки".
У розвідці зазначили, що останніми тижнями росія, ймовірно, отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів білорусі.
* У танковому батальйоні загальновійськових полків і дивізій росії 31 танк: 30 одиниць у трьох танкових ротах і ще один - у командира батальйону.
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