У жовтні протягом дня армія росії втрачала таку кількість техніки, якої вистачило б на батальйон - британська розвідка

13:57 03 листопада Київ, Україна

Війська росії в жовтні втрачали 40 одиниць бронетехніки на день, а це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону*. Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



Зазначається, що російські солдати, які служать в Україні, розчаровані тим, що вони змушені служити на старих бойових машинах піхоти, які вони описують як "алюмінієві банки".

"У середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до більш ніж 40 одиниць техніки на день: це приблизно дорівнює кількості техніки батальйону", - йдеться у звіті.

У розвідці зазначили, що останніми тижнями росія, ймовірно, отримала не менше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів білорусі.

"Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце в російському шляху ведення війни. Російські сили в Україні зараз мають проблеми частково через труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справних броньованих машин", - зазначили в Міноборони Британії.

* У танковому батальйоні загальновійськових полків і дивізій росії 31 танк: 30 одиниць у трьох танкових ротах і ще один - у командира батальйону.