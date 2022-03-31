В окупованому Придністров'ї помічені російські миротворці зі знаком «Z» на формі

11:29 31 березня Київ, Україна

У ЗМІ з'явилися фото з придністровськими миротворцями, які одягли шеврони зі знаком «Z». У миротворчій місії Придністров'я представлені військовослужбовці російської федерації, Республіки Молдова та так званої ПМР.

Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь підтвердив факт переміщення військ рф у бік Придністров'я. Він зазначив, що це пов'язано з тим, що росія намагатиметься розширити лінію фронту для демонстраційних маневрів та відволікання уваги ЗСУ.



Нагадаємо, нещодавно ПАРЄ у своїй резолюції про засудження агресії рф проти України згадала і Придністров'я, визнавши його окупованим.