В окупованому Придністров'ї помічені російські миротворці зі знаком «Z» на формі

У ЗМІ з'явилися фото з придністровськими миротворцями, які одягли шеврони зі знаком «Z». У миротворчій місії Придністров'я представлені військовослужбовці російської федерації, Республіки Молдова та так званої ПМР.
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь підтвердив факт переміщення військ рф у бік Придністров'я. Він зазначив, що це пов'язано з тим, що росія намагатиметься розширити лінію фронту для демонстраційних маневрів та відволікання уваги ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно ПАРЄ у своїй резолюції про засудження агресії рф проти України згадала і Придністров'я, визнавши його окупованим.
Нагадаємо, нещодавно ПАРЄ у своїй резолюції про засудження агресії рф проти України згадала і Придністров'я, визнавши його окупованим.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі