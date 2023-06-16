В окупованому Мелітополі з'явилися спеціальні шпигуни від ФСБ РФ-мер

13:30 05 червня Київ, Україна

Мелітополь у цій війні зарекомендував себе як партизанське місто. Окупаційна влада безсила змусити населення прийняти "новий порядок", отримати паспорт Росії або проголосувати в псевдо-референдумі. Бажаючи зламати партизанський дух мелітопольців, рашисти вдалися до улюблених заходів. У тимчасово окупований Мелітополь прибули шпигуни від російської ФСБ, які шукають патріотично налаштованих громадян. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

"ФСБ завезла до Мелітополя загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, не йдеться давно. А тепер ще й у різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично налаштованих громадян", - написав він.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Старобільську Луганської області російські війська вивозять у невідомому напрямку людей, які підозрюються у підтримці України.

А у тимчасово захопленому Сватівському районі Луганщини російські окупанти повісили чоловіка з проукраїнською позицією.