В окупованому Маріуполі новий "мер"

12:05 24 січня Київ, Україна

Захоплений та зруйнований Маріуполь "очолив" Олег Моргун, якого було засуджено українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР".

Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.
 
"Окупанти змінили "смотрящего" у Маріуполі. Тепер місто очолив колишній працівник міліції, засуджений на 11 років", - йдеться у повідомленні.
 
У міськраді наголосили, що думки мешканців Маріуполя про це "призначення" не запитували.

Моргун – колишній в. о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. "Він був у 2014 році засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Тоді зміг втекти на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.
 
"Призначення Моргуна свідчить про те, що у місті хочуть посилити мобілізацію. Іващенка, за попередніми даними, госпіталізовано (Костянтин Іващенко, який виконував роль гауляйтера відразу після окупації – УНІАН). Вирішили прибрати, бо активно відмивав гроші, давав "зелене світло" мародерству. Саме він із поплічниками робили "наведення" для обстрілів під час наступу на Маріуполь. Саме через них люди залишилися без зв'язку, води, було розстріляно всі продуктові штаби та частину автобусів, які призначалися для евакуації мешканців", - сказано в повідомленні.