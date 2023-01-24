В окупованому Маріуполі новий "мер"

Захоплений та зруйнований Маріуполь "очолив" Олег Моргун, якого було засуджено українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР".
Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.
Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.
У міськраді наголосили, що думки мешканців Маріуполя про це "призначення" не запитували.
Моргун – колишній в. о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. "Він був у 2014 році засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Тоді зміг втекти на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.
Моргун – колишній в. о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. "Він був у 2014 році засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Тоді зміг втекти на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.
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