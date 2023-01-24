В окупованому Маріуполі новий "мер"

12:05 24 січня Київ, Україна

Захоплений та зруйнований Маріуполь "очолив" Олег Моргун, якого було засуджено українським судом до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР".



Про це у Telegram повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти змінили "смотрящего" у Маріуполі. Тепер місто очолив колишній працівник міліції, засуджений на 11 років", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що думки мешканців Маріуполя про це "призначення" не запитували.



Моргун – колишній в. о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. "Він був у 2014 році засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР". Тоді зміг втекти на окуповану територію", - йдеться у повідомленні.