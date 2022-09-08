В окупованому Маріуполі наростає рух опору під знаком "Ї"
09:43 08 вересня Київ, Україна
У Маріуполі наростає рух опору під знаком української літери "Ї".
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
Партизанський рух ставить по місту свої мітки "Ї", нагадуючи окупантам і колаборантам, що відплата поруч.
"Маріуполь. Опір. Короткий звіт за добу. Акція "Ї" перетворюється на страшний сон окупаційної влади. Літери з'являються не там, де шукають. А маріупольці замість того, щоб "стукати" – долучаються до малювання! І не тільки. Більше очей, більше вух, більше рук у місті. МраZота починає озиратися по-справжньому!” - пише Андрющенко.
ТГ-канал Маріуполь. Опір щодня пише повніше нагадування.
"Русь засинає - прокидається Опір!
Русня – не спати! Боятися! Ми тут! "Ї" - це більше ніж буква "Ї" - це більше ніж символ. "Ї" - це протест "Ї" - це про незалежність "Ї" - це про нашу свободу "Ї" - Ї*аш русню", - йдеться у повідомленнях партизанів.
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