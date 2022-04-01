В окупованому ЛНР вручали медалі за «утворення СРСР»

17:16 01 квітня Київ, Україна

СБУ відкрила кримінальні провадження щодо групи депутатів держдуми рф. За даними спікера СБУ Артема Дехтяренка, вони на чолі з секретарем ЦК КПРФ Казбеком Тайсаєвим проводили у тимчасово окупованому Луганську пропагандистські акції, мотивуючи членів збройних формувань так званої ЛНР на активні бойові дії проти України.



Зокрема, російські депутати показово відвідали скалічених бойовиків, які воювали проти України та вручили їм медалі до «100-річчя утворення СРСР». Мовляв, під час спецоперації ті відстоюють відродження Радянського Союзу у новій формі.



Спецслужба продовжує збір доказової бази щодо ролі російських чиновників у збройній агресії проти України та окупації наших територій.



У телеграмі Тайсаєва є повідомлення, що візит відбувся 25 березня. Делегація відвідала поранених військовослужбовців "Народної міліції ЛНР" та російської армії, вручивши їм ювілейні медалі.



На фото видно, як Тайсаєв прикріплює медалі військовим.