В окупованому Криму виникли серйозні проблеми із водопостачанням - ЦНС

Своїми бездумними діями росія сама позбавляє себе можливості присутності у Криму. Як повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС), через підрив Каховської ГЕС в окупованому росіянами Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.
За їхніми даними, загарбники не мають чіткого плану щодо забезпечення півострова прісною водою, а так званому "главі окупаційної адміністрації Криму Сергію Аксьонову" московські куратори наказали мовчати про критичність ситуації.
У ЦНС зазначили, що загарбники намагаються зменшити кількість інформації про наслідки вибуху.
У ЦНС вважають, що це вказує на те, що росіяни сумніваються у можливості утримати Крим під своїм контролем.
Раніше глава РНБО заявляв, що через підрив росіян Каховської ГЕС Крим на довгий час залишиться без прісної води Дніпра.
Близько 700 тисяч людей в Україні, як на підкронтрольних, так і окупованих територіях Росії, не мають належного доступу до питної води через підрив Каховської ГЕС.
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