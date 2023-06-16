В окупованому Криму виникли серйозні проблеми із водопостачанням - ЦНС

08:08 11 червня Київ, Україна

Своїми бездумними діями росія сама позбавляє себе можливості присутності у Криму. Як повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС), через підрив Каховської ГЕС в окупованому росіянами Криму виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

За їхніми даними, загарбники не мають чіткого плану щодо забезпечення півострова прісною водою, а так званому "главі окупаційної адміністрації Криму Сергію Аксьонову" московські куратори наказали мовчати про критичність ситуації.

У ЦНС зазначили, що загарбники намагаються зменшити кількість інформації про наслідки вибуху.

"Окупаційна адміністрація намагається уникати широкого висвітлення ситуації з руйнуванням греблі Каховської ГЕС та його впливу на постачання води на півострів північнокримським каналом. Ворог намагається не допустити паніки серед місцевого населення, зокрема, не висвітлюючи злочинних дій російської армії", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що це вказує на те, що росіяни сумніваються у можливості утримати Крим під своїм контролем.

Раніше глава РНБО заявляв, що через підрив росіян Каховської ГЕС Крим на довгий час залишиться без прісної води Дніпра.

Близько 700 тисяч людей в Україні, як на підкронтрольних, так і окупованих територіях Росії, не мають належного доступу до питної води через підрив Каховської ГЕС.