В окупованому Криму український військовий отримав тюремний термін

Підконтрольний окупаційній владі так званий «Джанкойський райсуд» в Криму виніс незаконний вирок військовому ЗСУ Євгену Добринському.
Військовослужбовця звинуватили в нібито незаконному перетині державного кордону РФ і контрабанді наркотиків, повідомила український омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook в середу, 21 квітня.
Вона додала, що Добринського звинувачували в нібито незаконному перетині "державного кордону" Росії і контрабанді наркотиків.
Денисова назвала неприпустимим переслідування українців за виконання конституційного обов'язку щодо захисту незалежності і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 30 травня 2020 року в районі півострова Чонгар на спостережному посту зник військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.
У свою чергу ФСБ РФ 2 червня заявила про затримання українського військового, який намагався "незаконно перетнути держкордон РФ". При цьому він нібито був в стані алкогольного сп'яніння.
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