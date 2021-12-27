В окупованому Криму український військовий отримав тюремний термін

18:12 21 квітень Київ, Україна

Підконтрольний окупаційній владі так званий «Джанкойський райсуд» в Криму виніс незаконний вирок військовому ЗСУ Євгену Добринському.

Військовослужбовця звинуватили в нібито незаконному перетині державного кордону РФ і контрабанді наркотиків, повідомила український омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці в Facebook в середу, 21 квітня.

"Нашого співвітчизника засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - написала Денисова.

Вона додала, що Добринського звинувачували в нібито незаконному перетині "державного кордону" Росії і контрабанді наркотиків.

"Осуджую дії підконтрольного окупаційній владі суду, адже кримінальна справа є сфабрикованою. Докази, надані суду стороною захисту під час судових засідань, свідчать про невинність українського військовослужбовця", - зазначила омбудсмен.

Денисова назвала неприпустимим переслідування українців за виконання конституційного обов'язку щодо захисту незалежності і територіальної цілісності України.



Нагадаємо, 30 травня 2020 року в районі півострова Чонгар на спостережному посту зник військовослужбовець одного з підрозділів ЗСУ.



У свою чергу ФСБ РФ 2 червня заявила про затримання українського військового, який намагався "незаконно перетнути держкордон РФ". При цьому він нібито був в стані алкогольного сп'яніння.