В окупованому Криму розвідники знищили два десантні катери росії - ГУР

09:19 10 листопада Київ, Україна

Як і анонсував представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов, в окупованому росіянами Криму було проведено чергову спеціальну операцію. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на Андрія Юсова.

Повідомляється, що у селищі Чорноморське на заході тимчасово окупованого Криму розвідники уразили два російські швидкісні десантні катери.

Водночас міноборони росії заявляє, що нібито в ніч проти 10 листопада над Кримом російські війська знищили два безпілотники.

Нагадаємо, вночі, 10 листопада, у Феодосії та Чорноморському (окупований Крим) пролунала серія вибухів.

Зазначається, що у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Удари завдавалися невідомими безпілотниками.

У Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" по місцевій прикордонній заставі. Як повідомляють очевидці, рятувальники розбирають завали казарми, по якій був "приліт".

Раніше представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов заявив, що найближчим часом будуть чергові новини із Криму, де українські військові готують нові операції.