В окупованому Криму зростає кількість незаконних затримань - Цимбалюк

20:09 29 липня Київ, Україна

Кількість незаконно затриманих людей в окупованому Криму силовиками РФ зросла з початку 2021 року до 156, що в 3 рази більше показника 2020 року.

Увагу до зростаючого рівня переслідувань в Криму привернув постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 липня.

"За даними, зібраними неурядовою організацією "Кримськотатарський ресурсний центр", в першій половині 2021 року кількість незаконних обшуків, проведених російськими окупантами в будинках жителів Криму, досягла 33 проти 23 в першій половині 2020 року. Кількість незаконних затримань зросла ще більше - з 48 до 156, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - повідомив іноземним колегам український посол.

Він повідомив, що висунуті проти цих людей звинувачення "ґрунтувалися, перш за все, на твердженнях про приналежність їх до заборонених в Росії організацій, заперечення примусового призову на військову службу, так званому "тероризм" або навіть "державну зраду".

"Ми рішуче засуджуємо політику Росії змусити замовкнути голоси незгодних в тимчасово окупованих районах України. Нагадуємо російській стороні, що місцеве цивільне населення захищене нормами міжнародного гуманітарного права. Прийшов час, щоб Росія нарешті їх вивчила", - заявив Цимбалюк.

Як відомо, Україна має намір запустити 23 серпня "Кримську платформу" - новий консультативний і координаційний формат з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації півострова і повернення його Україні.