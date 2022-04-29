В окупованому Криму зростає кількість незаконних затримань - Цимбалюк

Кількість незаконно затриманих людей в окупованому Криму силовиками РФ зросла з початку 2021 року до 156, що в 3 рази більше показника 2020 року.
Увагу до зростаючого рівня переслідувань в Криму привернув постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 липня.
Він повідомив, що висунуті проти цих людей звинувачення "ґрунтувалися, перш за все, на твердженнях про приналежність їх до заборонених в Росії організацій, заперечення примусового призову на військову службу, так званому "тероризм" або навіть "державну зраду".
Як відомо, Україна має намір запустити 23 серпня "Кримську платформу" - новий консультативний і координаційний формат з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини і захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації півострова і повернення його Україні.
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