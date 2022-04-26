В окупованому Херсоні росіяни призначили нових "керівників"

17:15 26 квітня Київ, Україна





Про це у Телеграмі У захопленій росіянами міській раді Херсона окупанти провели нараду, на якій представили так званого нового "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.Про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

“Окупанти зайняли приміщення міської ради міста Херсон. Зняли всю українську символіку та на вході поставили своїх військових. Сьогодні команда міської ради була змушена залишити приміщення і працювати в іншому місці. Я переконаний, що ці колаборанти та їхні спільники після нашої перемоги будуть відповідати. Ці призначення є незаконними. Тому що Херсон та Херсонщина – це Україна", – йдеться у повідомленні.

65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від Партії регіонів у Верховній Раді 8 скликання. З початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.



Олександр Кобець, викладач професійно-морського ліцею Херсонської державної морської академії, у 2020 році балотувався до Херсонської міськради від партії Голос, був водієм мера Херсона Колихаєва.