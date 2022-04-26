В окупованому Херсоні росіяни призначили нових "керівників"

У захопленій росіянами міській раді Херсона окупанти провели нараду, на якій представили так званого нового "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
Про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.
Про це у Телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.
65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від Партії регіонів у Верховній Раді 8 скликання. З початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.
Олександр Кобець, викладач професійно-морського ліцею Херсонської державної морської академії, у 2020 році балотувався до Херсонської міськради від партії Голос, був водієм мера Херсона Колихаєва.
Олександр Кобець, викладач професійно-морського ліцею Херсонської державної морської академії, у 2020 році балотувався до Херсонської міськради від партії Голос, був водієм мера Херсона Колихаєва.
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