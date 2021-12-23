В Офісі Президента повідомили порядок денний засідання РНБО
11:34 15 квітень Київ, Україна
Сьогодні відбудеться засідання РНБО, крім питань ситуації на Донбасі розглянуть спецпитання від Володимира Зеленського.
"Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі і буде стосуватися обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію з усіх актуальних напрямків, постійно корелює свої позиції з партнерами", - йдеться в повідомленні.
Також РНБО розгляне другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем.
Крім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави.
"Серед важливих питань також кібербезпека. Окремо, в розділі "Різне", будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від глави держави", - додали в ОП.
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