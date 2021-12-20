Ситуація на Донбасі: в ОП пройшла зустріч з послом Канади в Україні

10:11 02 квітень Київ, Україна

Заступник керівника ОП Роман Машовець і посол Канади в Україні Лариса Галадза обговорили порушення Російською Федерацією режиму "тиші" і стан реформування оборонного сектора України

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.





Роман Машовець подякував за допомогу, яку надає Канада Україні в протистоянні агресії з боку Російської Федерації.



Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що останні події на сході України демонструють небажання Росії виконувати міжнародні домовленості. З російського боку тривають провокації і систематичні порушення режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня 2020 року. Від обстрілів на Донбасі Україна щотижня втрачає своїх кращих захисників.



Заступник керівника Офісу Президента поінформував посла Канади про скупчення військ Російської Федерації біля кордонів України. Загрозу євроатлантичній безпеці складають масштабні навчання збройних сил Росії і Білорусі «Захід-2021», які заплановані на вересень поточного року і мають агресивний характер.

«Такі дії Російської Федерації кидають виклик безпеці України і НАТО, що має бути збалансовано спільними зусиллями», - зазначив Роман Машовець.

Він підкреслив, що одним із шляхів поліпшення ситуації з безпекою можуть стати спільні заходи, в тому числі військові навчання України і Альянсу. Такі заходи повинні включати сухопутний, військово-морський і повітряний компоненти. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ в країнах НАТО, що межують з Україною.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував посла Канади про імплементацію важливих документів у сфері національної безпеки і оборони України. Він зазначив, що в рамках реалізації Стратегії національної безпеки глава держави минулого тижня затвердив Стратегію воєнної безпеки.

«Це дуже важливий документ. Ми переходимо до формування Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної програми розвитку Збройних сил України до 2025 року і Плану оборони. Ми продовжуємо розвивати сектор національної безпеки і оборони і досягати стандартів НАТО», - сказав Роман Машовець.

Також заступник керівника Офісу Президента розповів про трансформацію Державного концерну «Укроборонпром» і результати створення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Він підкреслив, що реформування оборонно-промислового комплексу триває з метою підвищення його ефективності.



У свою чергу посол Канади звернула увагу на важливість встановлення належного демократичного цивільного контролю над Збройними силами України. За словами Лариси Галадзи, прийняття необхідних для цього законопроєктів стане важливим сигналом для НАТО.



Посол зазначила, що Канада підтримує зусилля України з реформування сектора оборони і безпеки і в протистоянні російській агресії.