В Офісі Генпрокурора розповіли, що чекає на нардепів, які виїхали з України

Депутатів Верховної Ради, які від початку військових дій в Україні виїхали за кордон і досі не повернулися, хочуть притягнути до відповідальності.
Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
У повідомленні йдеться про шістьох депутатів: їх прізвища та фракції Венедиктова не назвала. З її слів, з початку вторгнення російських окупантів в Україну Офіс генпрокурора моніторить переміщення всіх топ-чиновників.
Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.
У повідомленні йдеться про шістьох депутатів: їх прізвища та фракції Венедиктова не назвала. З її слів, з початку вторгнення російських окупантів в Україну Офіс генпрокурора моніторить переміщення всіх топ-чиновників.
Венедиктова зазначила, що серед нардепів, які виїхали за кордон, є ті, хто залишив територію України на більш-менш законних підставах – через не мобілізаційний вік. І додала, що справи порушуються не лише з приводу того, як їдуть топ-чиновники, а й з приводу того, що саме вони вивозять із собою.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі