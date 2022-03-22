В Офісі Генпрокурора розповіли, що чекає на нардепів, які виїхали з України

17:29 22 березня Київ, Україна

Депутатів Верховної Ради, які від початку військових дій в Україні виїхали за кордон і досі не повернулися, хочуть притягнути до відповідальності.



Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.



У повідомленні йдеться про шістьох депутатів: їх прізвища та фракції Венедиктова не назвала. З її слів, з початку вторгнення російських окупантів в Україну Офіс генпрокурора моніторить переміщення всіх топ-чиновників.

"Ми з перших днів моніторимо (хто куди виїжджав). У мене є такий проект під кодовою назвою "мотлох". Це депутати, міністерський та корпус заступників міністрів, судді, правоохоронці, прокурори. У нас немає ресурсу всіх відслідковувати, але топовий рівень дивимось”, – сказала генпрокурор.

Венедиктова зазначила, що серед нардепів, які виїхали за кордон, є ті, хто залишив територію України на більш-менш законних підставах – через не мобілізаційний вік. І додала, що справи порушуються не лише з приводу того, як їдуть топ-чиновники, а й з приводу того, що саме вони вивозять із собою.