В Офісі генпрокурора назвали кількість загиблих та поранених серед цивільних

11:02 20 листопада Київ, Україна

Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної агресії Росії 8311 цивільних осіб, у тому числі 437 дітей, понад 11 тисяч цивільних отримали поранення. Про це у суботу, 19 листопада, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні зафіксовано понад 45 тисяч військових злочинів та понад 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки. За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, у тому числі 437 дітей. Поранено понад 11 тисяч цивільних. Але ми розуміємо, що реальна цифра набагато більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу", - сказав він.

Він наголосив, що лише за останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл убитих та загиблих.

"Майже 90% - це цивільні особи", - заявив Костін.

За його словами, у цих областях виявлено понад 20 місць, де незаконно утримувалися та були закатовані українські громадяни.. Найбільше злочинів проти цивільних та катівень було зафіксовано у Харківській області.

Костін додав, що на нещодавно звільненій території Херсонської області прокуратура лише розпочала роботу щодо виявлення злочинів, скоєних російськими загарбниками проти цивільних.

Генпрокурор також додав, що повідомлено про підозру у військових злочинах 216 особам, з них 17 – російські військовополонені, решті висунуто заочні підозри.

Обвинувальні акти до суду направили щодо 60 осіб, вже 12 осіб засуджено.

Раніше Генпрокурор заявив, що масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні міжнародних злочинів Росії.