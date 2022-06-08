В Одесі затримали завербованого ФСБ рф мешканця

Одеська обласна прокуратура разом із слідчими СБУ завершили розслідування у справі завербованого одесита, який передавав ворогові дані про захисне озброєння.
Про це у вівторок повідомила пресслужба регіонального управління СБУ.
"За даними слідства, мешканця Одеси було завербовано ФСБ під час перебування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блок-постів, кількість особового складу, наявне озброєння і передавав загарбникам через Телеграм", - йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт за ч.1 ст.111 (державна зрада) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК направлено до суду. Одеситу загрожує до 15 років ув'язнення.
Водночас у прокуратурі уточнили, що затриманий чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками ФСБ.
"Перше завдання зловмисник отримав минулого року. Він отримав інформацію та фото про хід спільних військових навчань НАТО та України Сі Бриз та відправив їх своїм російським кураторам", - зазначили обвинувачі.
Після початку війни обвинувачений особисто об'їжджав місцевість в Одесі та області, проводив фото- та відеофіксацію блок-постів та особового складу ЗСУ, правоохоронних органів та територіальної оборони.
Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога, він перебуває під вартою.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, у тому числі автомат Калашнікова, пістолет Макарова, понад 1100 військових проміжних патронів, корпус ручної уламкової гранати РГ-42; два корпуси осколкових гранат Ф-1; три запали УЗРГМ та інше.
Про це у вівторок повідомила пресслужба регіонального управління СБУ.
"За даними слідства, мешканця Одеси було завербовано ФСБ під час перебування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блок-постів, кількість особового складу, наявне озброєння і передавав загарбникам через Телеграм", - йдеться у повідомленні.
Обвинувальний акт за ч.1 ст.111 (державна зрада) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК направлено до суду. Одеситу загрожує до 15 років ув'язнення.
Водночас у прокуратурі уточнили, що затриманий чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками ФСБ.
"Перше завдання зловмисник отримав минулого року. Він отримав інформацію та фото про хід спільних військових навчань НАТО та України Сі Бриз та відправив їх своїм російським кураторам", - зазначили обвинувачі.
Після початку війни обвинувачений особисто об'їжджав місцевість в Одесі та області, проводив фото- та відеофіксацію блок-постів та особового складу ЗСУ, правоохоронних органів та територіальної оборони.
Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання ворога, він перебуває під вартою.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, у тому числі автомат Калашнікова, пістолет Макарова, понад 1100 військових проміжних патронів, корпус ручної уламкової гранати РГ-42; два корпуси осколкових гранат Ф-1; три запали УЗРГМ та інше.
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