Вкотре успішно пройшов обмін військовополонених: додому повернулися 45 захисників

45 воїнів Збройних сил України повернулися додому. Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Серед них солдати і сержанти, які в боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Ми повернемо додому всіх українців. На цих воїнів удома чекають діти, ми були на постійному зв'язку з рідними. Дні хвилювань та безсонні ночі позаду. Все буде гаразд”, - написав Єрмак.