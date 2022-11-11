Вкотре успішно пройшов обмін військовополонених: додому повернулися 45 захисників
15:55 11 листопада Київ, Україна
45 воїнів Збройних сил України повернулися додому. Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Серед них солдати і сержанти, які в боях захищали нашу державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників. Ми повернемо додому всіх українців. На цих воїнів удома чекають діти, ми були на постійному зв'язку з рідними. Дні хвилювань та безсонні ночі позаду. Все буде гаразд”, - написав Єрмак.
Андрій Єрмак подякував за роботу Координаційному штабу щодо поводження з військовополоненими.
"Працюємо. Наші будуть удома", - стверджує голова ОП.
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