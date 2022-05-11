У навчанні інструкторів ВМС буде використовуватися зарубіжний досвід - запрошені фахівці Великобританії, США, Канади, Швеції та Данії

07:22 10 грудня Київ, Україна

У 2021 році особлива увага українського флоту буде зосереджена на підготовці інструкторів ВМС України за різними напрямками. До цієї підготовки будуть залучені й іноземні інструктори.



Про це повідомляє АрміяІнформ.



Очікується, що в наступному році до проведення курсів підготовки особового складу та підрозділів ВМС ЗС України долучаться такі держави-партнери України, як Великобританія, США, Канада, Швеція та Данія.



Зараз для українського флоту пріоритетом є підготовка корабельно-катерного складу, підрозділів морської піхоти та оперативна підготовка штабних офіцерів. При цьому планується, що значна увага приділятиметься підготовці інструкторів ВМС України за різними напрямками. Головна ідея проведення курсів підготовки з залученням іноземних інструкторів полягає в підвищенні бойових і оперативних можливостей національного флоту.



У 2021 році для особового складу флотилії і морського командування ВМС України планується провести курси з підготовки вахтових офіцерів, питань висвітлення надводної обстановки, логістичного та оперативного планування, а також очікується менторська допомога з питань боротьби за живучість корабля.



Для морської піхоти заплановані курси з підготовки снайперів, контрснайперської боротьби, амфібійних операцій і практичних дій в урбанізованій місцевості і в умовах поганої видимості. Крім того, очікується, що будуть курси підготовки для морської авіації та інструкторів водолазної школи.