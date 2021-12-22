В ОБСЄ передані списки для обміну полоненими

15:52 13 серпень Київ, Україна

Українська сторона, в рамках підготовки до засідання ТКГ , погодила і передала місії ОБСЄ списки на обмін полоненими.

Про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави розповів і про кількість осіб в списку для обміну.

"Ми в ОБСЄ вже передали новий список (осіб для взаємного звільнення - ред.). ОБСЄ підтвердила наш список, там близько 100 осіб. Зараз ми чекаємо від тієї сторони, вони нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі Україна - Росія - ОБСЄ в Тристоронній групі, коли може технічно відбудуться обмін ", - зазначив Президент.

Глава держави додав, що на засіданні ТКГ також будуть розглянуті питання з розмінування територій та питання безпеки.