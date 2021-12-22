В ОБСЄ передані списки для обміну полоненими
15:52 13 серпень Київ, Україна
Українська сторона, в рамках підготовки до засідання ТКГ
, погодила і передала місії ОБСЄ списки на обмін полоненими.
Про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави розповів і про кількість осіб в списку для обміну.
"Ми в ОБСЄ вже передали новий список (осіб для взаємного звільнення - ред.). ОБСЄ підтвердила наш список, там близько 100 осіб. Зараз ми чекаємо від тієї сторони, вони нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ повинна визначитися в нашому форматі Україна - Росія - ОБСЄ в Тристоронній групі, коли може технічно відбудуться обмін ", - зазначив Президент.
Глава держави додав, що на засіданні ТКГ також будуть розглянуті питання з розмінування територій та питання безпеки.
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