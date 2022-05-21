В обхід санкцій Німеччина та Італія купуватимуть газ у Росії за рублі

За час війни українці змінили багато своїх звичок і поглядів. Тепер наше гасло: Моя хата не скраю. А ось для старенької Європи будь-які зміни даються насилу, особливо, якщо це стосується її благополуччя. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, влада Німеччини та Італії дозволила компаніям відкривати рахунки в рублях для покупки російського газу.

Два джерела видання повідомили, що німецькі імпортери газу отримали від Берліна повідомлення про можливість відкривати карбованцеві рахунки для оплати російського газу без порушення санкцій.

Наголошується, що Німеччина діяла з цього питання у тісній координації з ЄС.

Також Reuters повідомляє, що італійський уряд також спілкувався з Єврокомісією та отримав роз'яснення про те, як легально купувати російський газ.

ЗМІ уточнюють, що це сталося до того, як італійська енергетична компанія Eni заявила про початок процедури відкриття двох рахунків: одного в євро та одного в рублях.

Цього тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що низка європейських країн досить довго не зможе відмовитися від російської нафти і газу.