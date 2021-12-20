У ОАСК розповіли про позов щодо партії Шарія

22:51 23 липень Київ, Україна

У прес-службі ОАСК розповіли про отримання позовної заяви містить вимогу про заборону «Партії Шарія» в зв'язку з недотриманням закону «Про декомунізації». Подробиці не повідомляються, відомості про позивача не розголошуються.

В Окружний адмінсуд Києва звернулися з проханням зобов'язати Мін'юст звернутися до суду щодо заборони діяльності «Партії Шарія». Про це повідомляється на його сайті.

В якості причини вказується порушення закону «Про декомунізації», який засуджує діяльність комуністичних і соціалістичних символів, переконань і принципів.

Позивач попросив суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту, який не прийняв рішення про невідповідність роботи «Партії Шарія» вимогам закону «Про декомунізації», який засуджує соціалістичні і комуністичні переконання і символіку.

Він також закликав ОАСК зобов'язати Мін'юст подати позов до суду з вимогою заборонити діяльність «Партії Шарія» в Україні і скасувати її держреєстрацію.

Суд поки розглядає питання про відкриття справи за цим позовом.

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Учасникам інциденту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо! Судді ОАСК подали Володимиру Зеленському звернення, в якому розповіли про який чиниться на них тиску.