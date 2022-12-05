У новому пакеті санкцій ЄС будуть обмеження проти російських БПЛА - Bloomberg

14:58 05 грудня Київ, Україна

Євросоюз планує включити в дев'ятий пакет санкцій проти росії обмеження на російський сектор безпілотних літальних апаратів. ЄС має намір його затвердити наступного тижня.



Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.



ЄС також розглядає обмеження на інші технології та компоненти, що використовуються москвою у військових цілях, а також заходи, спрямовані проти послуг, інвестицій та російського медіа- та фінансового секторів, зазначили джерела.



Новий пакет, який стане дев'ятим за рахунком з моменту вторгнення росії в Україну в лютому, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до списку санкцій блоку, сказав один із співрозмовників.



Польща та країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення пакету заходів у рамках своїх вимог підтримати обмеження цін на російську нафту.



Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропоновано та обговорено цього тижня, і мета полягає у тому, щоб затвердити заходи до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі наступного тижня, зазначили джерела.



Для ухвалення санкцій ЄС потрібна підтримка всіх держав-членів.



В останні тижні москва використовує безпілотники для атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України, у тому числі дрони, що постачаються з Ірану.



У численних повідомленнях йдеться про використання американських та європейських компонентів як у російських, так і в іранських безпілотниках.