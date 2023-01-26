У Норвегії пройде навчання ЗСУ зі стрільби, командного управління та медпідготовки

13:02 26 січня Київ, Україна

Українські військові вперше пройдуть у Норвегії навчання зі стрільби, командного управління та медичної підготовки. Про це пише Dagens Næringsliv.



Повідомляється, що близько ста бійців ЗСУ прибудуть навесні на базу національної гвардії Норвегії до Тронделагу. Навчання триватимуть п'ять-шість тижнів, потім прибуде нова партія солдатів для проходження навчань. Вони пробудуть у Норвегії п'ять-шість тижнів, перш ніж нові українські контингенти прийдуть на зміну пізніше за цей рік.



Раніше українські військовослужбовці проходили підготовку на обладнанні Норвегії.