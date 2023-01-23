У Норвегії обговорять можливість постачання Leopard для України

17:23 23 січня Київ, Україна

Норвезькі політики обговорюватимуть можливість передачі Україні німецьких танків Leopard на секретному засіданні 23 січня.

Про це повідомляє видання Dagbladet.



Зазначається, що місце та точний час зустрічі не розголошується. У ній візьмуть участь 20 членів комітету закордонних справ та оборони парламенту Норвегії (Стортинг).



За інформацією газети, головною темою засідання стане військова допомога Україні, зокрема, можливість передачі танків Leopard.